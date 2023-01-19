Beşiktaş 'ta uzun süren forvet düğümü çözüldü. Weghorst'un Manchester United'a gitmesinin ardından eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesini bekleyen Siyah-Beyazlılar'a nihayet güzel haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya: Transfer savaşı

ALACAKLARINI TAHSİL ETTİ

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2021 yılında bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Aboubakar, kulübüyle tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 39 maçta 13 gol ve dokuz asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki oyuncu, alacaklarını tahsil etmek ve sözleşmesini feshetmek için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Kamerunlu golcü, Al-Nassr'la sözleşmesini bu gece feshedip yarın İstanbul'a geleceğini Beşiktaş'a iletti.

Aboubakar Beşiktaş ile, 2,5 + 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yarım dönem için Siyah-Beyazlılar'dan 1,5 milyon Euro kazanacak olan golcü futbolcu, diğer seneler için 2,5 milyon euro ve bonus alacak.

Üçüncü kez Beşiktaş'ta

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla üçüncü farklı dönemini geçirecek.

30 yaşındaki futbolcu 2016-17 sezonunda Porto'dan kiralanmış ve 38 resmi maçta 19 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı sağlamıştı. Aboubakar, 2016 şampiyonluğunda en önemli pay sahiplerinden biriydi.

2020 yazında Porto'dan ayrılan Aboubakar, Beşiktaş'a imza attı. 2020-21 sezonunda 29 resmi maçta 16 gol atıp 5 asist yapan oyuncu sezon sonunda siyah-beyazlı ekiple ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Beşiktaş'ta ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a giden oyuncu son bir buçuk sezonu burada geçirdi. Aboubakar, Al Nassr'da 41 resmi maçta görev alırken toplam 13 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

FANATİK ÖZEL | Gökmen Özcan







