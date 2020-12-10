Beşiktaş transferi bitirdi: Ersin Destanoğlu
Beşiktaş, başarılı eldiven Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç kaleci ile 2025 yılına kadar kontrat uzattı. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Rıdvan başta olmak üzere diğer yıldızlarla da kontratlarını yenilemesi bekleniyor.
Beşiktaş, başarılı eldiven Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Siyah beyazlılar, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç kaleci ile 2025 yılına kadar kontrat uzattı. Kartal, Ersin'in maaşına da iyileştirme yaptı.
8 maçta forma giydi
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Loris Karius'un ayrılığı sonrasında kaleyi devralan ve gösterdiği performansla güven veren Ersin Destanoğlu bu sezon da 8 maçta forma giydi.