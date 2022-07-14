Beşiktaş 'ta sıcak gelişme... Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Siyah-Beyazlılar, Christian Fassnacht'ı bitirme aşamasına geldi. Rachid Ghezzal'a merkezde biraz daha serbest olarak görev vermeyi planlayan Valerien Ismael, yönetime İsviçreli futbolcunun adını vermişti.

Tecrübeli oyuncunun transferi için kulübü Young Boys'la görüşmelerini uzun süredir sürdüren Kara Kartal artık pazarlıklarda sona geldi. Siyah-Beyazlılar'ın, İsviçre temsilcisiyle 3.5 milyon Euro bonservis konusunda el sıkıştığı, ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a 'evet' dediği artık transferin resmileşmesini beklediği de gelen haberler arasında.









Fassnacht'ın, 20 Temmuz'daki İspanya kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kariyerinde İsviçre dışına çıkmayan başarılı oyuncu 401 maçta 120 gol, 44 asistlik performans sergiledi.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım



