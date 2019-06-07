Beşiktaş transfere başlıyor İşte hedefteki 5 isim!

Beşiktaş Yönetimi transfer çalışmalarına bugün başlıyor... Teknik Direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Siyah-Beyazlı yönetim başarılı hocanın raporunu değerlendirecek.

Ayrıca başta Visca olmak üzere Umut Meraş, Lokman Gör, Kerim Alıcı ve Taylan Antalyalı için ilk ciddi adımları atacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Visca için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşeceği ve bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik koşulların değerlendirileceği öğrenildi.

YÖNETİM 4 KOLDAN HAREKETE GEÇECEK

FİKRET Orman'ın yanı sıra 2. Başkan Serdal Adalı, Umut Güner ve Doğan Küçükemre'nin listedeki oyuncular için kulüpleriyle görüşeceği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın transfer çalışmalarının kamp başlayıncaya kadar bitmesini istemesi nedeniyle yönetim bir an önce kadronun şekillenmesini istiyor. Abdullah Avcı'nın raporunda takımdan ayrılacak oyuncular için de bir yol haritası belirlenecek.

Kaynak: Takvim