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Beşiktaş transferde Rosier için harekete geçiyor

Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş, Valentin Rosier’in bonservisini almak istiyor. Yönetimin, gelecek hafta Sporting Lizbon kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

07 Aralık 2020, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transferde Rosier için harekete geçiyor

Beşiktaş’ta Valentin Rosier için girişimler başlıyor. 2024 yılına kadar Sporting Lisbon ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonu beklenmeyecek. Yönetim, devre arasında Rosier'in bonservisini almayı planlıyor. Gol paslarının yanı sıra temposu ve etkili oyunuyla yönetim, teknik heyet ve taraftarın beğenisini kazanan 24 yaşındaki futbolcu için Aytemiz Alanyaspor maçının ardından girişimler başlayacak. 

Sezon sona ermeden Valentin Roiser’in transferini bitirerek diğer isimler için de girişimde bulunmak isteyen yönetimin ikinci hedefi ise Rachid Ghezzal olacak.

Leicester City ile bonservis pazarlığı yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, rakamın yüksek olması durumunda 1 yıl daha kiralama konusunu gündeme getirebilir. (Trtspor)


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