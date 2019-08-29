Beşiktaş transferde imzaları attırıyor

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor... 6 numara takviyesi konusunda Fransa Lig 1 ekibi Lille’in 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Thiago Maia’yla anlaşan Kara Kartal, başarılı futbolcu için geri sayımda...

Yıldız ismin kiralanması için Lig 1 ekibiyle el sıkışan, opsiyon bedeli konusunda ise son görüşmeleri yapan Beşiktaş Yönetimi’nin, resmi imzaların atılmasının ardından bu oyuncuyu hemen İstanbul’a getireceği bildirildi.

Beşiktaş Başkan Fikret Orman’la transfer konusunda dün son bir görüşme yapan Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, Maia transferini bitirmesi bekleniyor.

2 yıl önce Santos’tan Lille’e 14 milyon Euro karşılığında transfer edilen Maia’nın da İstanbul’a gelmek için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Fernandes yarışı başladı

Beşiktaş Yönetimi, hem 10 numarada hem de kanatlarda forma giyebilen Manuel Fernandes’i hedefleri arasına ekledi. Kara Kartal’da 2010-14 sezonları arasında forma giyen ve 5 yıllık Lokomotiv Moskova macerasının son ermesinin ardından şu anda boşta bulunan başarılı futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Kara Kartal’a geri dönmek isteyen Fernandes’e 2 milyon Euro verileceği öğrenildi.

Portekizli’ye Türkiye’den Galatasaray ve Gazişehir’in de talip olduğu belirtildi.

Emre için Orkan takası

Kara Kartal, Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç için de girişimlerini sürdürüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon Euro’luk talepte bulunan Yiğidolar’a son olarak 2 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar’ın, bu transferde Orkan Çınar’ı da kullanabileceği konuşuluyor.

İkinci Başkan Serdal Adalı’nın yürüttüğü pazarlıklarda tarafların, bu hafta içerisinde ortak noktada buluşması bekleniyor.

Beşiktaş’a transferi için Sivasspor Yönetimi’nden izin isteyen Emre’nin, tarafların anlaşmasını beklediği belirtiliyor.