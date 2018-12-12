Beşiktaş transferde hedefini belirledi: Muriel, Alan veya Burak

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; devre arasında kadroyu deneyimli bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi dikkatli adımlar atıyor. UEFA finansal fair-play kriterlerine uygun hareket etmek zorunda olan siyah-beyazlı idareciler hem hesaplı hem de kaliteli bir forveti takıma dahil etmeyi planlıyor.

Alvaro Negredo ayrıldıktan sonra hücum hattında görev yapmaya başlayan Vagner Love ve Cyle Larin’den memnun olmayan Teknik Direktör Şenol Güneş yeni bir golcü isterken, yönetim de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde şu an için üç isim bulunuyor: Sevilla forması giyen Luis Muriel, Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan Alan...

Mali alanda hata yapmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi forvet transferinde iki kriter belirledi. Buna göre devre arasında alınması planlanan yeni golcü ya kiralanacak ya da bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek. Luis Muriel için önümüzdeki günlerde Sevilla’ya resmi teklif yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Kolombiyalı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Birçok talibi bulunan Brezilyalı Alan ile Burak Yılmaz’ın ise bedelsiz transfer edilmesi düşünülüyor.

Sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi için TFF’ye başvuran Burak önümüzdeki günlerde serbest kalırsa Beşiktaş’ın önü tamamen açılacak. Trabzonspor’un, golcü futbolcunun alacaklarını ödemesi halinde ise siyah-beyazlılar bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak. Forvet transferinde aceleci davranmayan yönetim özellikle ekonomik gelişmelere göre bir yol haritası belirleyecek.