Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Beşiktaş sansasyonel bir transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Şenol Güneş'ten de gelen onay sonrası Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek için resmen harekete geçti. İşte detaylar...





Güneş, Dele Alli'yle özel ilgileniyor

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışarak değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Antalya'da kampa girdi. Antalya’da yarın sona erecek kamp öncesi teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyor. Güneş’in özel olarak ilgilendiği isimlerin başında İngiliz yıldız Dele Alli geliyor.

'Çok iyi çalışıyorsun ama yetmez'

Fiziksel olarak geçmişe nazaran daha iyi durumda olan Dele Alli’nin öz güven sorunu olduğunu düşünen Güneş’in İngiliz yıldıza; “İyi çalışıyorsun ama yetmez. Sahada daha fazla sorumluluk alman lazım. Senden hücumu yönlendirmeni bekliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.





Rosier'e son uyarı

Kartal’ın hocası Şenol Güneş, Antalya kampında disiplinsiz davranışlarını sürdüren Valentin Rosier’i son kez uyararak, en kısa süredetoparlanmasını istedi. Aksi halde Fransız sağ bekin gözden çıkarılabileceği öğrenildi.





Rosier, disiplinsiz davranışlarına son vermesi halinde takımda kalacak. Aksi haldeara transferde Rosier’leyolların ayrılması gündeme gelebilir.

Weghorst'un dönüşü hafta sonu

Katar 2022 Dünya Kupası’nda Hollanda forması giyen Beşiktaş’ın golcüsü Wout Weghorst’un takıma katılacağı tarih belli oldu. Ülkesi Hollanda’nın Arjantin’e penaltı vuruşları sonunda elendiği maçta attığı 2 gol ve Messi ile olan diyaloğu ile dikkatleri üzerineçeken ve Katar 2022 DünyaKupası’nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Weghorst’un, bu hafta sonu İstanbul’a gelip takıma katılacağı öğrenildi. Weghorst’un, yarın bitecek olan Antalya kampına katılmayacağı, hafta sonu takımla çalışmalara başladıktan sonra Türkiye Kupası’nda oynanacak Şanlıurfaspor maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.





Yönetim Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu için düğmeye bastı

Ligde şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak isteyen Güneş, takım çalışmalarına devam ederken yönetim de transfer için düğmeye bastı. Ezeli rakibin yıldız futbolcusu için yoklama yapan Siyah-Beyazlılar, durumu yakından takip ediyor.





Beşiktaş'ta hedef Miha Zajc! Sözleşmesi bitiyor

Kara Kartal, ara transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, sezon sonu için de planlamasını şekillendirmeye başladı. Bu doğrultuda yaz ayı için hedeflerin başında, Fenerbahçe’nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc geliyor. Kanarya’da bu sezon kısıtlı süre bulabilen 28 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek.

Düzenli olarak forma giymek istiyor

Fenerbahçe, yeni kontrat önerse de Zajc düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye daha olumlu bakıyor. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’yle sözleşme yenilememesi halinde Zajc’a sezon sonunda transfer teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi.

Serie A’dan talipleri var

Beşiktaş’ın radarındaki Zajc’a ayrıca Serie A takımları da talip... Torino, Lecce, Bologna ve Monza deneyimli oyuncuyu transfer etmek istiyor.





Bu sezon 12 maçta 2 gol, 1 asist yaptı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 karşılaşmada 574 dakika süre bulan Zajc, 2 kez rakip fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Başarılı futbolcu, Fenerbahçe’ye, 2019 yılında Empoli’den 3.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



