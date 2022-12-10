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Beşiktaş transferde geri sayıma geçti! Büyük yol katedildi

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Siyah-Beyazlılar imzaya yakın... Bir süredir gündemde olan yıldız oyuncunun transferi için büyük yol katedildiği öğrenildi.

10 Aralık 2022, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transferde geri sayıma geçti! Büyük yol katedildi

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce adı Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut ile görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu için daha önce Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli oyuncunun, Sarı-Kırmızılı kulüp ile de sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Onur'un, kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı.

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Milli Takım’a yükselmişti

Transferle ilgili olarak resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi. Kayseri'de gösterdiği performans ile Milli Takım’a kadar yükselen Onur, bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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