Beşiktaş transferde durmuyor! Üst üste hamleler...

Şampıyonlar Ligi'ni de düşünerek kalesine tecrübeli bir isimle takviye yapmak isteyen Beşiktaş , Mert Günok'la anlaştı. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'i ikna için çalışıyor. 32 yaşındaki milli eldiven için 700 bin Euro bonservis ve takasta bir oyuncu teklifine İstanbul ekibi, 1 milyon 250 bin Euro talebiyle karşılık verdi.

Takasın gündemden çıkmasının ardından, 1 milyon Euro civarında buluşularak transfere nokta koyulması ve Mert'in 2 yıllık imzayı atarak ligin ilk haftasında cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetişmesi hedefleniyor.









Diego Costa ısrarı

Bu arada Beşiktaş'ın santrfor gündeminde yer alan iki golcüden Diego Costa odak noktası haline geldi. Luuk de Jong'un ikna olmaması, Chuba Akpom'un ise birinci santrfor olarak düşünülmemesi Kartal'ın önceliğinin Costa olmasını sağladı.

Siyah-Beyazlılar iki yıllık toplam 6 milyon Euro önerdiği ancak 7 milyon Euro yanıtı aldığı 32 yaşındaki oyuncunun istediği rakamı aşağı çekmesini bekliyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun da devreye girdiği belirtilirken Beşiktaş son ana kadar Costa'dan sonuç almayı bekleyecek. Olumsuz bir durum halinde yeni adaylar gündeme gelecek.

Sabah







