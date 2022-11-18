Beşiktaş transferde büyük oynuyor!

Lige verilen Dünya Kupası ara nedeniyle Beşiktaş 'ta bir süredir stoper takviyesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın hocası Şenol Güneş ise mutlaka bu bölgeye bir transfer istediğini belirtmişti. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Görüşmeler olumlu devam ediyor

Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile temasa geçen Beşiktaş, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Gelen son haberlere göre Beşiktaş’ın ara transferde renklerine katmak istediği mili oyuncu için görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenildi.





Güneş çok istiyor

Ancak Çağlar, bu transfer için izin istedi. 26 yaşındaki futbolcu bu süre içerisinde milli ara bittikten sonra Leicester ile görüşecek. Yıldız savunmacı, kulüp ile yapacağı görüşmeler doğrultusunda son kararını Beşiktaş Yönetimi'ne bildirecek. Şenol Güneş her ne olursa olsun Çağlar'ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.



