Transfer döneminin son dakikalara girilirken, Beşiktaş sessizliğini bozdu. Öğlen saatlerinde genç yıldız Ajdin Hasic'e 4.5 yıllık imza attıran Beşiktaş, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer döneminde ilk olarak Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'yi isteyen Kara Kartal, harcama limitine takıldı, Brezilya'lı oyuncuyu Trabzonspor'a kaptırdı.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta son dakika transferi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i 1.5 yıllık kiraladı. Bu gece İstanbul'a gelecek olan Ganalı oyuncu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.

Ajdin Hasic Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna katmasına rağmen maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle lisans çıkaramadığı Hasic ile bugün 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş ile imzaladığı sözleşme sonrası 18 yaşındaki oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-Beyazlılar, Kevin-Prince Boateng transferi sonrası artan yabancı sayısı nedeniyle Hasic'i Ümraniyespor'a yarım sezon için kiralık olarak yolladı.

Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 1996 doğumlu genç futbolcu Siyah-Beyazlı ekipte forma şansı bulmakta güçlük yaşıyordu. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Orkan Çınar’ın Sözleşmesi Feshedildi

Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.