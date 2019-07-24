Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd'a imza attırabilen Beşiktaş'ın Palmeiras forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı santrforu Miguel Borja'yı kadrosuna katacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Brezilya'da yayım yapan UOL Esporte adlı haber portalından gelen haberse Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın Borja'yı gündemine aldığını doğrulayan site, bununla birlikte henüz resmi bir transfer teklifinde bulunulmadığını kaydetti. Haberde Palmeiras yönetiminin de son dönemde yokları oynayan golcü futbolcuyu satmak istediği ve transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Kolombiyalının güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler