Kara Kartal, devre arasını oldukça hareketli bir şekilde geçirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takımın savunma hattındaki memnuniyetsizliğini sık sık dile getirirken yönetime 3 oyunculuk bir rapor sunmuştu.





SAKATLIK BÜTÜN PLANLARI BOZDU

Güneş'in, kanat hattında birçok futbolcunun yer almasına rağmen Rachid Ghezzal'ın sahalardan 3 ay uzak kalacak olması sebebiyle bu bölgeye de takviye istediği konuşuluyor. Ayak parmağındaki yırtık sebebiyle ABD'de ameliyat olan Cezayirli kanat oyuncusu, takımın ligdeki en az 6 karşılaşmayı kaçıracak.

GHEZZAL'IN YERİNE TAKVİYE + EK ORTA SAHA

Özellikle stoper hattına bir isim talep eden, Rachid Ghezzal’ın da sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle bu bölgeye de bir oyuncu alınmasını talep eden Güneş, ek olarak bir de orta saha alınmasını bekliyor.

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WELİNTON YERİNE MARTINS INDI

Stoper hattı için Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen Bruno Martins Indi’yi ilk hedef olarak belirleyen yönetim, devre arasında Welinton’u yollayıp 30 yaşındaki stoperi almak istiyor.

KAAN AYHAN YİNE HEDEFTE

Devre arasında Welinton’a ek olarak olası bir şekilde başka bir savunmacıyı daha gönderecek olan Kara Kartal’ın hedefinde yine Kaan Ayhan var. Bu sezon Sassuolo formasıyla sadece 8 Serie A maçına çıkabilen ve forma yarışında geri kaldığı için A Milli Takım ’daki koltuğunu da kaybeden Kaan’ın, Türkiye’ye dönmeye olumlu bakacağı belirtildi.





NWAKAEME SÜRPRİZİ

Sol kanatta forma giyen isimlerden henüz beklediği performansı alamayan Şenol Güneş, sol kanata da bir takviye istiyor. Bu konuda ön plana, Anthony Nwakaeme çıkıyor. Sezon başında Trabzonspor ’la sözleşme yenilemeyip Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Fayha’ya transfer olan Nijeryalı yıldız, yeni macerasından mutlu değil... 33 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye geri dönüşe hızlı bir şekilde yeşil ışık yakması sonrasında operasyonun en kısa süre içinde başlaması bekleniyor.





AL FAYHA'DA 3 KEZ AĞLARI SALLADI

Bu sezon Al Fayha ile 7 karşılaşmada boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu 3 gole imzasını koydu. Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRABZONSPOR DÖNEMİNDE 87 GOLE KATKI SUNDU

Yüksek tekniği ve şık çalımları ile Süper Lig'e damga vuran Nijeryalı yıldız, bordo-mavili formayla çıktığı 145 maçta takımına 47 gol ve 40 asistlik katkı sağladı

Orhan Yıldırım