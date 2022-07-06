Beşiktaş, transferde Aissa Laidouni'yi gündemine aldı
Gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transferleri art arda açıklarken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı ekibin, Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgilendiği, Macar ekibinin ise 4 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.
Gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş , transferleri art arda açıklarken Siyah-Beyazlı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgileniyor.
4 milyon Euro talebi
İddialara göre futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Montpellier de takip ediyor. Macar kulübü ise futbolcunun transferi için 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.
Angers altyapısından yetişen Aissa Laidouni'nin takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen orta saha 3 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.