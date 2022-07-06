Gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş , transferleri art arda açıklarken Siyah-Beyazlı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgileniyor.

4 milyon Euro talebi

İddialara göre futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Montpellier de takip ediyor. Macar kulübü ise futbolcunun transferi için 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

Angers altyapısından yetişen Aissa Laidouni'nin takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen orta saha 3 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.



