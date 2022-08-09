Spor Toto Süper Lig’e Kayserispor zaferiyle startı veren Kara Kartal, transfer döneminde ikinci atağına kalkıyor... Siyah-Beyazlılar’ın stoper gündeminde bonservisi elinde olan Jason Denayer var. 27 yaşındaki Belçikalı, Lyon macerası sonrası boşta bulunuyor. Tecrübeli savunmacının, Lyon’da 4 sezon geçirdikten sonra Fransız takımıyla sözleşmesi sona erdi. Siyah-Beyazlı yönetim, Denayer’e kadroda yer açmak için çalışmalara başladı. İdareciler, İspanyol stoper Francisco Montero ve Brezilyalı oyuncu Welinton’a kulüp bulmaları halinde kendilerine kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Galatasaray da devrede

Savunmada beklenen ayrılıklar gerçekleşirse Denayer’in Kartal olma ihtimali var. Galatasaray’ın da radarında bulunan deneyimli oyuncu konusunda görüşmeler devam ediyor.

Orta sahaya Amiri...

Beşiktaş , Bayer Leverkusen’den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nadiem Amiri’yi kiralamak için yoğun mesai harcıyor. Alman ekibiyle temaslarını sıklaştıran Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro’luk maaşının yarısını demeyi önerdi. Ancak Leverkusen’in bu transfer konusundaki önceliğinin oyuncuyu satmak olduğu kaydedildi. Leverkusen, Amiri için 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Kerem için Boyd takası

Kartal; Denayer ve Amiri’ye ek olarak Marsilya’dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente ve Sivasspor’dan 21 yaşındaki merkez orta saha Kerem Atakan Kesgin’i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Kartal’ın, Kerem Atakan için Boyd’u takasta kullanmayı planladığı da ifade edildi.