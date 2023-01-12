Lig ve kupada yoğun maç trafiği arefesinde olan Beşiktaş ’ta teknik direktör Şenol Güneş takımını motive ediyor. Tecrübeli hoca, dünkü idman öncesinde takımını etrafına toplayıp uyarılarda bulundu. Güneş, “Tek tek kazanıp devam etmemiz gerekiyor. Biz bunu yaparken diğerleri ne yapmış bakmayacağız. Sadece kendi maçlarımıza odaklanalım. Hep diyorum en önemli maç ilk oynayacağımız maçtır. Bu yüzden deplasmanda Konyaspor maçını kayıpsız geçmeliyiz. Sonrasında yine aynı düşünce içinde devam edeceğiz” diye bir dizi açıklamalarda bulunup takımını psikolojik olarak kritik maça motive etmeye çalışıyor.

Başkan Çebi de idmanı izledi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına, bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.









Weghorst idmana katılmadı

Ada ekibi Manchester United’a transferi için Beşiktaş’ın iznini bekleyen Wout Weghorst, dün beklenmedik bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’e ağrıları olduğunu söyleyip dünkü saha antrenmanında yer almadı. Hollandalı golcü sözleşme feshi için Beşiktaş ile Burnley’nin anlaşmasını bekliyor. Kulüplerin anlaşması sonrası Beşiktaş’tan ayrılacak olan Weghorst, Manchester United’a transfer olacak.

Romain Saiss ilk 11'e dönüyor

Siyah-Beyazlı formayla sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla Dünya Kupası’nda boy gösteren Romain Saiss, başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. Katar’daki turnuvada adale sakatlığı yaşayan başarılı oyuncu, kısa bir tatilin ardından döndüğü Türkiye’de tedavi sürecini tamamladı. Başarılı stoper, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girmesinin ardından ilk 11’deki yerine bu hafta geri dönecek. Saiss, Konyaspor’la deplasmanda oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasına ilk 11’de başlayacak. Saiss’in savunma hattındaki partneri, Tayyip Talha Sanuç olacak.

Bir değişiklik de sağ bekte...

Kara Kartal’ın savunma hattında bir değişiklik daha olacak... Kart cezası sebebiyle Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Valentin Rosier, Konya karşısında sağ bekte olacak. Bu iki futbolcunun ilk 11’e geçişiyle birlikte Welinton ile Tayfur Bingöl, Konyaspor sınavına kulübede başlayacak.









Braga’dan Kartal’a Tormena yanıtı...

Kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti.. Yapılan ilk görüşmenin ardından Beşiktaş, Braga’ya 3 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. Ancak oyuncu için 6 milyon Euro’nun üzerinde gelir bekleyen Portekiz ekibi Beşiktaş’ın teklifini geri çevirdi. Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta süre alan Vitor Tormena, 1 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense takımlarında forma giydi.

Kiki Boubacar’a 3 milyon Euro

Kartal’da stoper arayışları tam gaz devam ediyor. Siyah Beyazlılar, Fransa Lig 2 takımı Metz’de forma giyen 25 yaşındaki Malili stoper Kiki Boubacar Kouyate için görüşmelerine devam ediyor. Beşiktaş’ın Kouyate için yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Siyah Beyazlılar’ın Malili futbolcu için 3 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Yunanistan’dan AEK takımının da oyuncuya talip olduğu öğrenilirken, 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye daha sıcak baktığı belirtildi.

Kayserispor Muleka’yı istedi

Beşiktaş’ın Onur Bulut için girişimde bulunması sonrasında deneyimli bek oyuncusunun kulübü Kayserispor’dan karşı atak geldi. İç Anadolu kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitip boşa çıkacak Onur için Beşiktaş’tan Jackson Muleka’yı istedi. Yönetimin, bu öneriye olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.









TEK GÜNDEM YENİ GOLCÜ

Ara transfer döneminde kadrosunu; stoper, sol bek ve orta saha takviyeleriyle güçlendirmeyi planlayan Kara Kartal, bu doğrultuda çalışmalara başlasa da Wout Weghorst, bütün hazırlıkları alt üst etti. Vodafone Park’taki maçta Kasımpaşa karşısında taraftara veda ederek yönetimi büyük şaşkınlığa uğratan Weghorst, Manchester United yolcusu...Hollandalı forvetten beklemediği bir gol yiyen Siyah Beyazlılar, bu gelişme sonrasında apar topar yeni golcü almak için girişimlerini hızlandırdı. İdareciler, bu doğrultuda Arabistan ekibi Al Nassr’la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar için girişimlere başladı.

ABOUBAKAR'DAN OLUMLU YANIT

Taraftarın kadroda görmek istediği Aboubakar’a seneliği 2.6 milyon Euro’dan 2,5 yıllık kontrat öneren idareciler, olumlu yanıt aldı. Geri dönmeye yeşil ışık yakan başarılı oyuncunun, Al Nassr’daki 2 milyon 250 bin Euro’luk alacağını tahsil etmesi sonrasında Arabistan’dan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar’ın resmen boşa çıkması sonrasında hiç zaman kaybetmeden girişimlere başlayacak. Talipleri bulunan Kamerunlu forvetin hiç zaman kaybetmeden alınması planlanıyor.

DİĞER ALTERNATİF ORIGI

Kara Kartal, Aboubakar transferinde operasyona başlamak için oyuncudan gelecek haberi beklerken bir yandan da forvet konusundaki diğer alternatif Divock Origi için İtalyan devi Milan’la temasta... Çizme ekibine yaptığı kiralama teklifine yanıt bekleyen idareciler, Aboubakar’ı alamazsa 27 yaşındaki Belçikalı forveti renklerine bağlamak istiyor.

Bu konuda da oyuncu ve kulübü cephesiyle temaslar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’a Wout Weghorst’un ayrılık kararı sonrasında adeta yağmur gibi golcü önerisi yapılırken yönetim şimdilik seçeneklerini dar tutuyor.







