Başkan Ahmet Nur Çebi olağan genel kurulda yeniden göreve seçildi, Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları hız kazandı... Yeni sezonda kadrosuna mutlaka bir golcü katmak isteyen ve bu doğrultuda ilk adayını MLS'te New England'da oynayan Adam Buksa olarak belirleyen Kara Kartal, Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibi Lens'e gitmesinin ardından rotasını Jordy Caicedo'ya çevirdi.

Hollanda, Katar ve Senegal...

Alternatifler arasında da onu en öne çıkaran özelliği CSKA Sofia formasıyla bu sezon attığı 22 gol ve Ekvador Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması... 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ilk kez kışın oynanacak ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador, A Grubu'nda ev sahibi Katar, Senegal ve Hollanda ile karşılaşacak.

Şartlar zorlanacak

Uluslararası arenanın en büyüğünde boy gösterecek olan 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetiminin düşüncesi kısa sürede değerini katlayabileceği yönünde. Bu nedenle Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, başarılı forvetin transferinde ısrarcı davranıyor. Bulgar ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Caicedo için tüm şartların zorlanacağı da gelen haberler arasında.

Caicedo kariyerinde 8 kez Ekvador Milli Takımı forması giyerken 1 gol sevinci yaşadı.











