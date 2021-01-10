Beşiktaş transfer haberi:Mandzukiç ve sözleşmesi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bir forvet ve 1 de stoper takviyesi yapmak için kolları sıvamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda ilk olarak golcü hamlesi için düğmeye basan Kara Kartal, dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic için harekete geçmişti. 34 yaşındaki golcüyle yaklaşık 2 haftadır yoğun bir görüşme trafiği içinde bulunan yönetim, tecrübeli futbolcuyla yapılan temaslarda önemli bir mesafe kat etti. Sezonun ikinci yarısı için yaklaşık 1 milyon Euro garanti ücret ve şampiyonluk bonusu içeren bir teklifle yıldız ismi ikna etmeye yaklaşan yönetim, kadrosundan oyuncu gönderip hem kontenjan hem de bütçe rahatlığı oluşturarak 1,90’lık süperstarı Kartal yapmak istiyor.

Sergen Yalçın merakla bekliyor

Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic’le ilgileniyoruz. Şartlar bizim için uygun olursa bu transfer gerçekleşebilir” diyerek bu hamle konusundaki görüşünü bildiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, operasyonun tamamlanmasını bekliyor. Başarılı futbolcunun takıma kazandırılması halinde kulübe hem mental hem de psikolojik olarak önemli bir güç katacağını düşünen yöneticiler, “Mario Mandzukic, bizde Zlatan İbrahimovic etkisi yaratır” görüşünde birleşti.

Tam bir şampiyonluk adamı

Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, kariyerinde daha önce; Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus formaları giyip; Bundesliga, La Liga, Serie A şampiyonlukları yaşadı. Şu anda boşta bulunan 34 yaşındaki futbolcunun kariyerinde bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Zagreb’de boş durmuyor!

Mario Mandzukic’in, santrfor hattına ek olarak sol açık bölgesinde de başarıyla görev yapması, Beşiktaş’ın bu transferdeki ısrarını artırıyor. Geçen yıla kadar formasını giydiği Juventus’ta 162 maçta 53 kez sol açıkta forma giyen başarılı futbolcu, kalitesini bu alanda da herkese göstermişti. Şu anda Zagreb’de bulunan ve bireysel olarak yaptığı çalışmalarla sezonun ikinci yarısına hazırlanan Mandzukic, geri sayımda...

Gökmen Özcan