Beşiktaş transfer haberi: Yolları ayırma operasyonu

Bu sezon öncesi tam 30 oyuncuyla yollarını ayıran Beşiktaş ’ta yeni ayrılıklar gündemde. Siyah-Beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda takımda yer bulma ihtimali olmayan isimlerle de yollarını ayırmak için çalışıyor. Yönetim, kadroda bulunan 4 kaleciden birini göndermek niyetinde. Mert Günok ve Utku Yuvakuran arasında bir seçim yapılacak. Yönetim, bazı genç oyuncuları da kiraya vermek niyetinde. Bunların başında da Hasic geliyor. Genç oyuncuya Giresunspor talip.