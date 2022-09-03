Bu sezon yaptığı hamlelerle transfer dönemine damga vuran Beşiktaş , durmuyor... Dele Alli, Wout Weghorst ve Gedson Fernandes gibi yıldız takviyelerinin ardından sıra, yerli operasyonuna geldi. 8+3 kuralı sebebiyle takımdaki yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeye karar veren idareciler, Alanyaspor ’dan Tayfur Bingöl’ü almak için çalışmalara yeniden başladı. 29 yaşındaki bek oyuncusu için 2 milyon Euro talep eden Alanyaspor’un inadını kırmayı başaran idareciler, tecrübeli isim için Akdeniz ekibine Montero ya da Tyler Boyd’u kiralık olarak teklif etti. Tarafların görüşmelerine devam ettiği ve her an anlaşmanın sağlanabileceği belirtildi.

Alanya’nın inadı kırıldı!

Alanyaspor’la sözleşme yenilerken, “Hayalim Beşiktaş forması giymek” diyen Tayfur, Siyah- Beyazlılar’ın ilgisi sonrasında kulübünün yönetimiyle tam 7 kez görüşerek ayrılmak istediğini belirtti. Tayfur’un yoğun talebi sonrasında geri adım atmak durumunda kalan Alanyaspor Yönetimi, Beşiktaş’la yaptığı pazarlıklarda son aşamada... Tayfur Bingöl, sağ bek hattına ek olarak sol bek ve orta sahanın sağında görev yapabiliyor.





Pazarlıklar tam gaz...

Beşiktaş, stoper transferi için de yoğun mesai harcıyor. Kartal’ın listesinin ilk sırasında Kaan Ayhan ve Koray Günter yer alıyor. Sassuolo’nun 6 milyon Euro’luk bonservis talebini yıllara yayarak ödemeyi kabul eden Siyah-Beyazlılar, bu kez oyuncunun bonuslarla 2 milyon Euro’yu bulan maliyetini düşürmeye çalışıyor. Yönetim, ek olarak Hellas Verona ve Kaan Ayhan’la da görüşmelerde bulunuyor. İdareciler, operasyonu bu hafta içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır olan ancak listede alternatifler arasında yer alan Koray Günter, Kartal’dan haber bekliyor.