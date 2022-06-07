Beşiktaş transfer haberi... Weghorst’ta tek engel Van Gaal!

Santrfor transferini bir an önce bitirmek için uğraş veren Beşiktaş yönetimi, listenin ilk sırasında yer alan Wout Weghorst'taki sorunları aşmaya çabalıyor. Burnley'den küme düştüğü için kesin olarak ayrılma kararı alan Hollandalı golcüye teklif üstüne teklif geliyor. Premier Lig'e yeni yükselen takımların dışında Almanya'dan da isteyenleri bulunan 1.97 boyundaki oyuncu için siyah-beyazlılar, Burnley ile 100 bin Euro kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla el sıkıştı. Yapılan teklifi kabul eden İngiliz ekibi, transfer olacağı kulüp tercihini ise tamamen Weghorst'a bıraktı.

YILLIK 2 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ YAPILDI

Menajerler aracılığıyla yıllık 2 milyon Euro maaş önerilen tecrübeli oyuncudan Beşiktaş cephesi yanıt beklemeye başladı. Ancak Hollanda Milli Takımı'nın kampında yer alan Weghorst'a teknik direktörü Louis van Gaal'den engel çıktı. Van Gaal, öğrencisine gelişimi ve daha üst seviyede kalması gerekçesiyle Türkiye'yi değil İngiltere, Almanya veya Hollanda gibi ligleri tercih etmesini tavsiye etti. Henüz kararını vermeyen Weghorst'un, tüm teklifleri değerlendireceği kaydedildi. Milli maçların ardından önce siyahbeyazlılarla masaya oturacak olan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'de Beşiktaş dışında Fenerbahçe ile de görüşeceği bildirildi.

SAİSS MİLLİ MESAİ SONRASI İMZALIYOR

Beşiktaş'ın stoper bölgesine transferi için anlaşma sağladığı Romain Saiss, Fas Milli Takımı'ndaki maçlarının tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelerek imzayı atacak. Afrika Uluslar Kupası'nda son karşılaşmasına 13 Haziran'da çıkacak olan 32 yaşındaki futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Kaynak: Sabah







