Beşiktaş transfer haberi... Weghorst için Ismael devrede

Gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Wout Weghorst ile ilgili talebini yönetime iletti. Transferi için şartların zorlanmasını isteyen Fransız teknik adamın kendisi de devreye girdi. Siyah-beyazlı takımın hocası, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDEN KOŞUYOR

Weghorst'a İngiltere, Almanya ve Türkiye'den yapılan tekliflerde öne geçmeye çalışan Beşiktaş'ta İsmael de taşın altına elini koymuş oldu. Karar aşamasında olan 29 yaşındaki futbolcuya arzu ve isteklerini gösteren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtı beklemeye koyuldu. Weghorst, Beşiktaş'ı tercih ederse oyuncuya 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Kulübü Burnley'e ise 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek, ayrıca 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu sözleşmede yer alacak.

Kaynak: Sabah