Beşiktaş transfer haberi: Thomas Henry için resmi teklif

Transfer döneminde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un Everton'dan kiralık olarak transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın ayrıca Belçika'da Oud-Heverlee Leuven formasıyla yıldızlaşan Thomas Henry için bir teklif yaptığı belirtildi.

Nieuwsblad'ın haberine göre Celta Vigo'nun da kadrosuna katmak istediği Henry için Beşiktaş, bir adım öne geçerek resmi anlamda somut bir teklif sundu. Fakat Leuven Yönetimi, bu transfere son anlarda gelen teklif nedeniyle sıcak bakmadı.

İlgili Haberler Beşiktaş'tan son dakika Tin jedvaj hamlesi





Belçika ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Henry; bu sezon ligde 22 maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergilemiş durumda. Transfere ilişkin konuşan Leuven Teknik Direktörü Marc Brys, "Kafalarda transfer var. Ancak Leuven'in transfer dönemininin bitimine saatler kala bir oyuncusunu satacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.