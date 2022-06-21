Galatasaray 'ın Victor Nelsson, Trabzonspor 'un Andreas Cornelius ve Jens Stryger Larsen hamleleri sonrası Süper Lig'e bir Danimarkalı daha Beşiktaş 'ın hamlesiyle gelebilir. Siyah-Beyazlıların bonservisi Watford'da bulunan Philip Zinckernagel'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Danimarka basınından Ekstra Bladet, Zinckernagel için en somut ilginin Beşiktaş ve Yunan ekibi Olympiacos'tan geldiğini belirtti. Geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Nottingham Forest'ın Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki oyuncunun yokluğunda Championship'e düşen Watford'dan ayrılması bekleniyor.





Marinakis devrede

Zinckernagel'in geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Nottingham Forest'in sahibi Evangelos Marinakis, aynı zamanda Olympiacos'un da sahibi... Bu bağlantı üzerinden Olympiacos, Danimarkalı oyuncuyu kadroya katmak istese de Türkiye için de farklı avantajlar aktarılıyor.

Süper Lig'de Danimarkalılar rüzgarı

Zinckernagel'in Beşiktaş'a transfer olarak Jens Stryger Larsen gibi bir hamle yapabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana Victor Nelsson, Andreas Cornelius ve son olarak Jens Stryger Larsen hamleleri Danimarkalı oyuncular için Türkiye'yi öne çıkaran bir adres olmuş durumda.

Watford satışa sıcak bakıyor

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest forması altında çıktığı 50 maçta 7 gol, 10 asistlik skor katkısı sağlayan Zinckernagel'in Watford'dan ayrılması bekleniyor. İngiliz basını, bu transfer için Watford'un 2 milyon sterlin düzeyinde bir bonservis beklediğini belirtse de Ekstra Bladet, 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncu için daha yüksek bir bonservis isteneceğini aktarıyor.