Beşiktaş transfer haberi: Sörloth için kaynak yönetimden

Sörloth'u gözüne kestiren Beşiktaş , Leipzig'in yüksek bonservis isteği karşısında geri adım atmıştı. Norveçli golcünün sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmede, "Bonservisimi alın, sorun çıkarmam" dediği öğrenilmişti. Bu gelişmenin ardından daha önce bonservisi için 7 milyon Euro önerdiği, ancak 11 milyon Euro cevabıyla karşılaştığı Sörloth defterini yeniden açan Beşiktaş, yıldız ismin transferi için kaynak yaratma girişimlerine başladı.





Ekstra transfer olabilir

29 Mayıs'ta yapılan kongrede ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Va lerien Ismael ve camianın alınmasını çok istediği Norveçli santrfor için yeni yol haritası belirledi. Başkan, Sörloth'un maliyeti için yönetimde bulunan 8 asil, 6 yedek üyeden destek istedi. Başkan asil listede bulunan isimlerden 2, yedek ekiptekilerden de 1'er milyon Euro'luk katkı talebinde bulundu. Yönetimdeki 3 isim dışındakilerin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi. Çebi'nin kaynak yaratma hamlesi kısa süre içerisinde beklendiği oranda gerçekleşirse Beşiktaş, Sörloth transferinin yanı sıra başka isimler için de bütçe oluşturmuş olacak.





10 milyon Euro'ya indiler

Sörloth'un artık kiralık gitmek istemediğini, bonservisiyle ayrılmayı düyündüğünü ilettiği Leipzig, yıldız oyuncu için 13 milyon Euro’dan kapıyı açıp 11 milyon Euro'ya inmişti. Alman ekibinin bu hamlesine karşın Beşiktaş da 7 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önermişti. Anlaşma sağlanamayınca ve Beşiktaş dışında Norveçli golcü konusunda ısrarcı bir kulüp olmayınca, Alman ekibinin Siyah-Beyazlılar'dan son olarak 10 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi. İkinci Sörloth harekâtına başlayan Beşiktaş'ın da 8 Milyon Euro'ya çıktığı bildirildi. 2 milyon Euro'luk farkı eritmek için girişimler devam ediyor.

Orhan Yıldırım



