Beşiktaş transfer haberi: Samy Mmaee için teklif hazırlığı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta Welinton'un da El Ittifaq ile anlaşması sonrası savunma hattının önemi artmış durumda. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlıların gündeminde gelen isimlerden biri de Ferencvaros'tan Samy Mmaee oldu.

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Lions del Atlas, Romain Saiss'in de millî takımdan arkadaşı olan Samy Mmaee için devrede olduğunu aktardı. Hatta Siyah-Beyazlıların bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Teklif hazır

Beşiktaş'ın Samy Mmaee için ilk etapta 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunmayı planladığı ifade edilmekte.

Kariyerine Belçika'da başlayan ve alt yaş gruplarında Belçika Millî Takımı forması giyen 25 yaşındaki stoper, daha sonra A millî düzeyde Fas forması ile mücadele etmeye başladı. Mmaee, Şubat 2021'de 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında St. Truiden'den Ferencvaros'a transfer olmuştu.