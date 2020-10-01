Beşiktaş transfer haberi! Sağ bek için yoğun mesai

Siyah-Beyazlılar’da Gökhan Gönül’ün ayrılığı, Douglas’ın kadro dışı olması ve genç oyuncu Kerem Kalafat’ın kiralık olarak gönderilmesi sebebiyle kadroda sağ bek kalmamıştı. Bu bölgede ilk olarak Jeremain Lens’i deneyen teknik direktör Sergen Yalçın, performans olarak istediğini alamamış ve Hollandalı futbolcunun yaptığı hatalar sebebiyle Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’a kaybedilmişti. Yunan temsilcisiyle oynadıkları mücadelenin ardından geçici olarak Necip Uysal’a sağ bekte görev veren Sergen hoca, transfer dönemi bitmeden yönetimden bu bölgenin takviye edilmesini istiyor.

5 milyon Euro’ya alınmıştı

Teknik ekibin talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak Portekiz Ligi ekibi Sporting’in 24 yaşındaki Fransız oyuncusu Valentin Rosier’ın üzerine yoğunlaştı. Sporting’e geçen yıl Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Rosier için yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Valentin Rosier, geçen sezon Sporting’de 14 mücadelede forma giymişti. Öte yandan Kara Kartal’ın, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sampdoria’nın 28 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Bartosz Bereszynski için de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.