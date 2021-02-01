Beşiktaş transfer haberi: Rafael Camacho atağı

Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan ve şampiyonluk adına kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için son günde flaş bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınından Record, transferin son gününde Beşiktaş ve Nice'in Sporting'den Rafael Camacho için temaslarda bulunduklarını belirtti.

Hücum hattına Cenk Tosun eklemesini yapan Beşiktaş'ın sağ açık Rafael Camacho için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiyle oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmekte.





Henüz 20 yaşında olan Portekizli sağ açık, çok küçük yaşta Sporting'in altyapısından Manchester City'nin altyapısına transfer olmuş ve oradan da Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2019'da ise 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sporting'e dönmüştü.



