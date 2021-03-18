Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl için Şampiyonlar Ligi katılım hakkı elde edebilecek Beşiktaş, Portimonense'den Beto için flaş bir transfer girişiminde bulundu.

Portekiz kanalı SIC Noticias'ta özel olarak verilen haberde Portimonense'nin Beto için 20 milyon Euro talep ettiğine değinilirken Beşiktaş'ın bir transfer teklifinde bulunduğu da aktarıldı. Beşiktaş'ın teklifinin Beto'nun bonservisinin %50'lik hakkı için 5 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu teklifin ise Portimonense tarafından reddedildiği belirtildi.





Daha önce As'ın bir haberinde Beto, 1.94 boyu ve golcülük yeteneği ile Portekiz'in Haaland'ı olarak tanımlanmıştı. Bu sezon Portimonense formasıyla ligde 19 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.