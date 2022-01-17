Beşiktaş transfer haberi! Pjanic Barcelona kararını verdi!

Beşiktaş 'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic Katalanlara dönmek istemiyor. Tecrübeli oyuncu siyah-beyazlılarda kalmanın hesabını yapıyor.

Dünyaca ünlü yıldızın isteğinin gerçekleşmesindeki en büyük engel ise maaş yükü.

İstanbul'da olmaktan ve Beşiktaş'da oynamaktan mutlu olan Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek istemiyor.

Boşnak yıldızın takımı benimsemesi ve disiplinli çalışması başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik ekibi memnun ediyor. Pjanic'in kalmak istemesi nedeniyle Çebi, Barcelona ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Pjanic için Barcelona'ya kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmı olan 2.75 milyon Euro'yu karşılıyor. Katalanlar ile konuşmaya hazırlanan Çebi, Barcelona'dan Pjanic'in 9 milyon Euro'luk maaşının bir kısmını ödemesini rica edecek. (Sabah)