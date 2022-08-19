Beşiktaş transfer haberi: Omar Colley için teklif yapıldı

Beşiktaş 'ta savunma hattına takviye adına çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda temaslarda bulunan Siyah-Beyazlıların Omar Colley için kulübü Sampdoria'ya teklifini ilettiği belirtildi.

İşte yapılan teklif

TMW'nin haberine göre Beşiktaş, Omar Colley'nin savunma hattı için oluşturduğu transfer listesinde yer alan isimlerden biri. Siyah-Beyazlılar, Colley için Sampdoria'ya bir kiralama teklifinde bulundu.

Kiralama önerisine ret

Beşiktaş'ın Colley için yaptığı kiralama teklifi, Sampdoria tarafından reddedildi. İtalyan ekibi, oyuncunun sadece bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.

Bonservis talebi belli oldu

Sampdoria, oyuncusunun bonservisle takımdan ayrılabileceğini iletirken Gambiyalı oyuncunun bonservis bedeli de belirlenmiş durumda. İtalyan ekibi, Beşiktaş'tan Colley'nin bonservisine karşılık 5 milyon Euro talep etti.