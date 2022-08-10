Beşiktaş transfer haberi: Nadiem Amiri görüşmeleri sürüyor

Beşiktaş 'ta Nadiem Amiri için girişimler sürüyor. Amiri, Leverkusen'den ayrılmak istese de Siyah-Beyazlılar ile Alman ekibi arasındaki görüşmeler pek iyi başlamadı.

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Kicker, Beşiktaş'ın Amiri için Leverkusen'e 1 milyon Euro seviyesine yakın bir bonservis bedeli önerdiğini aktarıyor. Leverkusen ise Amiri ile yollarını ayırmaya sıcak baksa da 2019'da oyuncuyu Hoffenheim'dan alırken ödenen 9 milyon Euro'luk bonservis bedeli düzeyinde bir teklif bekliyor.

Teknik direktöründen açıklama

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Gerardo Seoane, mevcut kadrolarında Amiri'ye istediği süreleri veremeyeceklerini belirtti. Bunu geçen sezon kendisine de ilettiklerini aktaran Seoane, "Elimizdeki her oyuncudan faydalanmaya çalışıyoruz. Fakat ona istediği süreyi veremeyebileceğimizi biliyor. Bunu geçen sezon kendisine ilettik. Onu ikna edecek bir proje çıkarsa bunda başarılı olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.