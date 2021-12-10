Beşiktaş 'ta Miralem Pjanic dönemi, devre arasında sona erebilir. Fichajes, Beşiktaş'ın Miralem Pjanic'in kiralık sözleşmesini feshetmek ve yıldız oyuncuyu Barcelona'ya geri göndermek istediğini aktarmıştı. Bu gelişme sonrası İtalya'da ise Juventus iddiaları ortaya çıktı.

Barcelona'da Xavi'nin planları arasında yer almadığı belirtilen Miralem Pjanic için Juve Live, geri dönüş iddialarını gündeme getirdi. Massimiliano Allegri'nin yaz aylarında da kadrosunda görmek istediği Pjanic'in transferinin son anda gerçekleşmediği ve sonrasında Beşiktaş'a gittiği ifade edilirken İtalyan devinin yeniden temaslara başlayacağı ifade edildi.

Allegri'nin sistemi adına önem verdiği isimlerden olan Pjanic'in geri dönüşüyle takımın oyun temposundaki belirleyici isim olabileceği aktarılmakta.