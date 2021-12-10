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Beşiktaş transfer haberi: Miralim Pjanic, Juventus'a dönebilir

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Barcelona'ya geri gönderebileceği iddia edilen Miralem Pjanic için eski takımı Juventus'un devreye girebileceği aktarıldı.

10 Aralık 2021, Cuma 13:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Miralim Pjanic, Juventus'a dönebilir

Beşiktaş 'ta Miralem Pjanic dönemi, devre arasında sona erebilir. Fichajes, Beşiktaş'ın Miralem Pjanic'in kiralık sözleşmesini feshetmek ve yıldız oyuncuyu Barcelona'ya geri göndermek istediğini aktarmıştı. Bu gelişme sonrası İtalya'da ise Juventus iddiaları ortaya çıktı. 

Barcelona'da Xavi'nin planları arasında yer almadığı belirtilen Miralem Pjanic için Juve Live, geri dönüş iddialarını gündeme getirdi. Massimiliano Allegri'nin yaz aylarında da kadrosunda görmek istediği Pjanic'in transferinin son anda gerçekleşmediği ve sonrasında Beşiktaş'a gittiği ifade edilirken İtalyan devinin yeniden temaslara başlayacağı ifade edildi. 

Allegri'nin sistemi adına önem verdiği isimlerden olan Pjanic'in geri dönüşüyle takımın oyun temposundaki belirleyici isim olabileceği aktarılmakta. 

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