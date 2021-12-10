Beşiktaş 'ta Miralem Pjanic dönemi, devre arasında sona erebilir. Fichajes, Beşiktaş'ın Miralem Pjanic'in kiralık sözleşmesini feshetmek ve yıldız oyuncuyu Barcelona'ya geri göndermek istediğini aktarmıştı. Bu gelişme sonrası İtalya'da ise Juventus iddiaları ortaya çıktı.





Barcelona'da Xavi'nin planları arasında yer almadığı belirtilen Miralem Pjanic için Juve Live, geri dönüş iddialarını gündeme getirdi. Massimiliano Allegri'nin yaz aylarında da kadrosunda görmek istediği Pjanic'in transferinin son anda gerçekleşmediği ve sonrasında Beşiktaş'a gittiği ifade edilirken İtalyan devinin yeniden temaslara başlayacağı ifade edildi.

Allegri'nin sistemi adına önem verdiği isimlerden olan Pjanic'in geri dönüşüyle takımın oyun temposundaki belirleyici isim olabileceği aktarılmakta.

Daha önce Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus'ta kariyerinin en iyi dönemlerini geçiren Miralem Pjanic, 2020 yaz transfer döneminde Arthur transferi çerçevesinde Barcelona'ya imza atmıştı. 2021-22 sezonu başında gözden çıkarıldığı Barcelona'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Pjanic, Siyah-Beyazlıların formasıyla toplam 11 maça çıkarken 4 asistlik hücum katkısı sağladı.