Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , forvet takviyesi adına Milan Djuric'in durumunu yakından takip ediyor. Salernitana, sözleşmesinin sonuna gelen golcü oyuncu ile bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Corriere dello Sport'a göre Djuric'in menajeri Vittorio Sabbatini, Salernitana'nın yeni sportif direktörü Morgan De Sanctis ile bir araya gelecek. Djuric cephesi, takımda kalmak adına 3 yıllık bir sözleşme talep ederken Salernitana'nın 2 yıllık teklifte bulunacağı belirtildi.

Djuric'in Salernitana ile olan durumunun ise Beşiktaş, Fiorentina ve Napoli tarafından yakından takip edildiği aktarılıyor.