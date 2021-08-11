Forvet hattı için arayışlarını sürdüren Beşiktaş , Rennes'den ayrılması beklenen M'Baye Niang'ın peşine düştü. Daha önce Fenerbahçe 'nin de transfer gündemine gelen Niang'ın Beşiktaş'a yakın olduğu ifade edildi.





Africa Top Sports'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto'nun da ilgilendiği M'Baye Niang, Beşiktaş'a transfer olmaya yakın. Rennes ile görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın transferi bitirebilecek durumda olduğu aktarılmakta.

Rennes ile 2023'te sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli istendiği tahmin edilirken Beşiktaş'ın 5 milyon Euro'luk bir tekliflte bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın mevcut teklifi ile transferi bitirme noktasında avantajlı olduğu da ifade edilmekte.