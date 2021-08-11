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Beşiktaş transfer haberi: M'Baye Niang için teklif

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen M'Baye Niang için forvet hattına transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın devreye girdiği ve hatta kulübü Rennes'e ilk teklifin yapıldığı belirtildi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 15:43 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: M'Baye Niang için teklif

Forvet hattı için arayışlarını sürdüren Beşiktaş , Rennes'den ayrılması beklenen M'Baye Niang'ın peşine düştü. Daha önce Fenerbahçe 'nin de transfer gündemine gelen Niang'ın Beşiktaş'a yakın olduğu ifade edildi. 

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Africa Top Sports'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto'nun da ilgilendiği M'Baye Niang, Beşiktaş'a transfer olmaya yakın. Rennes ile görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın transferi bitirebilecek durumda olduğu aktarılmakta. 

Rennes ile 2023'te sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli istendiği tahmin edilirken Beşiktaş'ın 5 milyon Euro'luk bir tekliflte bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın mevcut teklifi ile transferi bitirme noktasında avantajlı olduğu da ifade edilmekte. 

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