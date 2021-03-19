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Beşiktaş transfer haberi: Marsilya'da ilk hedef Ersin Destanoğlu

Marsilya'da başkanlık görevine gelen Pablo Longoria, Steve Mandanda'nın yerine Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor.

19 Mart 2021, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Marsilya'da ilk hedef Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken genç kaleci Ersin Destanoğlu için transfer iddiaları artıyor. Fransız ekiplerinden Lyon'un transfer listesinde olduğu belirtilen Ersin Destanoğlu için Marsilya, atağa kalkmış durumda. 

BuzzSport.fr'nin haberine göre Marsilya, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanırken Steve Mandanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Mandanda'nın Marsilya'dan ayrılması bekleniyor çünkü başkanlığa gelen Pablo Longoria'nın kendisiyle devam etmeyi düşünmediği aktarılmakta. 

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Pablo Longoria'nın Mandanda yerine ilk hedefi olarak ise Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Longoria'nın Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadroya katmak istediği aktarılmakta. 


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