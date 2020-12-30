Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic operasyonu

Sezon başında genç oyuncularla yapılanan Beşiktaş, liderin bir puan arkasında ikinci sırada 2020 yılını bitirdi. Sergen Yalçın'ın kurduğu sistem başarıyla işledi. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı Mario Mandzukic'i koydu.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan Mandzukic, şimdiden Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

Gol krallığı zirvesinde bulunan Vincent Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan Mario Mandzukic için girişimlere başlandı. Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin performansa dayalı bir transfer teklifi sunması ise taraftarı heyecanlandırdı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Mandzukic'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklif edecek.







