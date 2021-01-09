Lider Beşiktaş'ta Mario Mandzukic'in transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bonservisi elinde olan Hırvat forvetle masaya oturan Siyah-Beyazlılar pazarlıkları sürdürüyor. Transferin bitmesi için Domagoj Vida da resmen devreye girdi.

Vida'nın milli takımdan yakın arkadaşı Mandzukic'le çok yoğun bir görüşme trafiği içinde olduğu öğrenildi. Hırvat yıldız, vatandaşına Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgiler veriyor.

"BEŞİKTAŞ EN DOĞRU KARAR OLUR"

Özellikle Beşiktaş hakkında çok olumlu ifadeler kullanan Vida'nın, "Buraya gelmek son yıllarda aldığın en doğru karar olur. Hiç düşünme ve teklifi kabul et" dediği ifade ediliyor.

Vida ve Mandzukic beraber çok önemli başarılara imza attı. (Takvim)