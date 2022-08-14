Beşiktaş transfer haberi: Levi Garcia iddialarına yalanlama

Transfer çalışmalarını güçlendiren Beşiktaş 'ın AEK forması giyen Levi Garcia ile ilgilendiği iddia edilmişti. Hatta 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmî teklifin yapıldığı belirtiliyordu ki iddialar AEK tarafından yalanlandı.

Gazzetta'nın haberine göre AEK tarafından yapılan bilgilendirmede Levi Garcia için Beşiktaş'tan bir teklif gelmediği belirtildi. Teklif gelmediği gibi herhangi bir görüşme talebinin de olmadığı aktarıldı.

Yüksek bonservis talep ediliyor

Beşiktaş'ın resmî bir teklif yapmadığı belirtilirken basına yansıyan rakamların da kabul görmeyeceği aktarılıyor. Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro bonuslar şeklinde bir teklifinden söz ediliyordu. Levi Garcia'nın bonservisinin %60'ı AEK'da, %40'ı ise eski takımı Beitar Jerusalem'de ve Yunan ekibi bonservisinin %60'ını almak adına 2.2 milyon Euro ödemişti. Geçtiğimiz yaz Wolfsburg'un 8 milyon Euro'luk teklifi ise iki takımın ortak kararıyla reddedilmişti.



