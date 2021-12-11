Beşiktaş transfer haberi: Koray Günter görüşmelerinde son durum

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmek adına da çalışmalarına devam ediyor. Savunma hattına takviye adına öncelikli isimler arasında yer alan Verona'dan Koray Günter'in transferine ilişkin görüşmelerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giymiş olan Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyordu. İtalyan basını görüşmelerden bahsetse de Siyah-Beyazlılar, transfere yönelik tavrını değiştirdi.

Sakatlığı şüphe yarattı

L'Arena'nın haberine göre Koray Günter'in geçirdiği sakatlık, görüşmeleri durma noktasına geldi. Bu sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın transfer yönelik ilgisinin azaldığı belirtiliyor.

Koray Günter'in 4 Aralık'ta yaşadığı sakatlık sonrası ligin ilk yarısını kapattığı belirtilirken ikinci yarının başında takıma dönmesi bekleniyor.