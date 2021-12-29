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Beşiktaş transfer haberi: Konyaspor ile Abdülkerim Bardakçı pazarlığı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başlayan Beşiktaş, Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak adına görüşmelerde bulundu.

29 Aralık 2021, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Konyaspor ile Abdülkerim Bardakçı pazarlığı

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş , Konyaspor yönetimi ile Abdülkerim Bardakcı transferi için masaya oturdu. Takımı ile 3 yıllık sözleşme uzatan ancak Konyaspor yönetiminin ‘transferde önünü açarız’ sözü ile Beşiktaş’a sıcak bakan 27 yaşındaki stoper için Kartal nabız yokladı.

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Beşiktaş Yönetimi, bir miktar para artı takas teklifi ile transferi bitirmek isterken Yeşil- Beyazlı cephe direkt olarak bonservis talebinde bulunuyor. Konuşulan rakamın 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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