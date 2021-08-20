Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yaz transfer döneminden beri pek çok isim ile görüştü. Beşiktaş, son olarak yerli futbolcuda karar kılmıştı. Bu anlamda İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan için görüşmeler sürüyordu. 26 yaşındaki savunmacı da Türkiye'ye sıcak bakıyor. Çizme ekibi ise 3 milyon Euro bonservis talep ediyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde artık pazarlıklarda son aşamaya gelindiği bilgisine ulaşıldı. Aradaki ufak pürüzler de ortadan kaldırıldıktan sonra Kaan Ayhan, Beşiktaş'a imzayı atacak.