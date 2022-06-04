Forvete iki takviye yapacak olan Beşiktaş ilk sıraya Norveçli Aleksandr Sörloth'u alırken hücum hattına yapacağı ikinci takviye konusunda da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Joırdy Caicedo'yu gündemine almıştı. Geçen sezon ligde 24 maçta 15 gol atan 24 yaşındaki Ekvadorlu oyuncunun bonservisi için Beşiktaş 2 milyon Euro önerirken, CSKA Sofya tarafı ise kapıyı 4 milyon Euro'dan açmıştı.

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Teknik direktör Valerien Ismael'in alınmasını istediği oyuncuyla ilgili pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın teklifinde güncelleme yapmayı planlarken, Bulgar ekibinin de belli oranda bir indirime sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar görüşmelerini sürdürüyor.