Beşiktaş transfer haberi: Giakoumakis ısrarı sürüyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde de gündemine gelen Georgios Giakoumakis için ısrarını sürdürüyor. Devre arasında transfer için harekete geçen Beşiktaş'ın teklifinin Venlo tarafından düşük bulunduğu belirtilmişti ama Yunan basınına göre Beşiktaş, sezon sonunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Hollanda Eredivisie'ye damga vuran Georgios Giakoumakis'in yaz aylarında takımda kalmasının zor olacağı aktarılmakta. 18 takımlı ligde 15. sırada olan Venlo, ligden düşerse gitmesine kesin gözüyle bakılan Georgios Giakoumakis'in ligde kalınması durumunda da kadroda tutulmasının çok zor olacağı belirtiliyor.





Devre arasında Beşiktaş'ın oyuncuya yönelik ilgisi, olumlu sonuç vermese de Capitano'nun haberine göre Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor. Devre arasında ekonomik nedenler ile gerçekleşmediği belirtilen transferin yaz aylarında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

26 yaşındaki golcü, bu sezon Venlo formasıyla Eredivisie'de çıktığı 24 maçta 24 gol, 1 asistlik performans sergilerken toplamda da 27 maçta 27 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çekiyor. Gol krallığında açık ara lider durumdaki Giakoumakis'in ismi son dönemde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile de anılmakta.