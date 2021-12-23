İtalya Serie A'da şu ana kadar topladığı 11 puanla düşme hattında yer alan ve son 16 maçında galibiyet alamayan Genoa, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. İtalyan ekibinin transfer adına oluşturduğu listenin ilk sırasında ise kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic yer alıyor.

Genoa'da Davide Ballardini yerine göreve gelen Andriy Shevchenko, şu ana kadar takımın başında sadece 2 beraberlik alabildi. Genoa Yönetimi de Ukraynalı hocaya devre arasında yapılacak transferlerle çok daha iyi bir kadro oluşturmayı planlıyor. Primocanale, Genoa'nın transfer hedefleri arasında ilk sırada Miralem Pjanic'in bulunduğunu ve Beşiktaş'ta kiralık forma giyen oyuncu için temasların başladığını aktarıyor.

Yıllık maaşının 6 milyon Euro seviyesinde olduğunu belirten İtalyan kaynaklar, buna rağmen Genoa'nın Pjanic transferi konusunda istekli olduğunu aktarıyor. Devre arası için büyük hedefler belirleyen Genoa'nın Pjanic transferi için şartları zorlayacağı ve gerçekleşmemesi durumunda Inter'den Matias Vecino için görüşmelere başlanacağı ifade edilmekte.

Kalmak istediğini açıkladı

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ise yeni yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ta tüm sezon kalma konusunda kafamda bir şüphe yok. Takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Şu anda tek düşünebileceğim takımım, Beşiktaş. Burada olmaktan zevk alıyorum. Buraya gelmeden önce Türk taraftarların coşkusu hakkında çok şey duymuştum. Burada olmak çok özel. Burada özel bir şey var, bunu hissediyorsunuz. Buraya başarı getirmek için geldim, başarılı olmak için geldim" ifadelerini kullanmıştı.