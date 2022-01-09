Beşiktaş transfer haberi! Forvete sürpriz isim: Elkeson

Beşiktaş , forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Michy Batshuayi'nin son dönemde büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine alan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Elkeson başarılı kariyeriyle dikkat çekti

Bonservisi elinde olan ünlü golcü Elkeson, menajeri tarafından siyah beyazlılara teklif edildi. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. 32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı.

Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı, 2019'da eski takımına döndü.

Brezilya'dan 3 kulüp talip

Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendirdikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Bu arada yıldız futbolcuyu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği bilgiler arasında...