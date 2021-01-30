Beşiktaş transfer haberi: Forvete son aday Gervinho

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve şampiyonluk adına ikinci yarıda elini güçlendirecek bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Hulk transferinde istediği sonucu alamayan Beşiktaş, Everton forması giyen eski yıldızı Cenk Tosun için girişimlerini sürdürürken gündeme gelen son isim Parma'dan Gervinho oldu.

Sportitalia'nın haberine göre Gervinho için temaslara başlyan Beşiktaş, Parma'ya bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Fakat Parma'nın şimdilik oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı aktarılmakta.





3 sezondur takıma önemli katkı sağlayan Gervinho, şu anda da kadrodaki en önemli gol silahı konumunda. 2015-16 sezonunun devre arasında Roma'dan Hebei China Fortune'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Gervinho, 2018'de bedelsiz olarak Parma kadrosuna katılmıştı.

33 yaşındaki yıldız, Roma ve Çin maceraları öncesinde de Arsenal, Lille gibi önemli takımlarda forma giymişti. Bu sezon Parma ile Serie A'da 15 maça çıkan Gervinho; 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.