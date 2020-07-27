Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışına giren Siyah Beyazlı ekip, Kasımpaşa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fode Koita'ya kanca attı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kara Kartal, ilk görüşmeyi oyuncunun menajeriyle bugün gerçekleştirdi. Beşiktaş, Kasımpaşa ile önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Koita'yı uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor.

4.5 yıldır İstanbul ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, özellikle bu sezon 25 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.